Inter, crash test a Roma: Inzaghi cerca conferme in difesa. Dubbio Asllani

Roma come banco di prova: l'Inter torna all'Olimpico, dove la scorsa stagione diede una straordinaria conferma della sua forza con una super-rimonta, per confermarsi dopo i tre successi consecutivi precedenti la sosta (Udinese, Stella Rossa e Torino) e testare la tenuta di un assetto difensivo che al netto delle vittorie ottenute ha invece evidenziato ancora alcuni scricchiolii. Passaggi a vuoto e cali di tensione che in campionato, tanto al Friuli quanto a San Siro contro i granata per di più in dieci uomini, sono costati altri quattro gol. Se mai qualche problema c'è stato in questa prima parte di stagione, è proprio questa maggiore vulnerabilità: aspetto sul quale mister Inzaghi ha lavorato nelle due settimane di sosta.