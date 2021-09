Inter, Correa e Lautaro a cena con Milito: “Bella chiacchierata con i campioni dell'America"

Partito Lukaku direzione Londra, a non far rimpiangere il belga devono pensarci, oltre a Dzeko, Lautaro e Correa e per farlo hanno chiesto consiglio al Principe nerazzurro per eccellenza, l’uomo del Triplete, Diego Milito. I due attaccanti argentini dell'Inter e l’ex numero 22 nerazzurro, che in settimana ha debuttato nella squadra di commentatori ed esperti di Prime Video, hanno cenato insieme in un ristorante di Milano: "Bella chiacchierata con i campioni dell'America", ha scritto l'ex attaccante, che poi rivolto a Lautaro ha aggiunto: "Bello rivederti". "Che gioia rivederti", è stata la risposta del Toro.