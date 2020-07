Inter, Conte: "Vogliamo fare numeri importanti e finire più in alto possibile"

QUI INTER

Con il successo 3-0 in casa del Genoa, l'Inter di Conte ha sorpassato l'Atalanta in classifica piazzandosi al secondo posto: "I numeri parlano chiaro e confortano, questi ragazzi hanno fatto cose buonissime ma sicuramente si può migliorare - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -. Devo fare i complimenti a questa squadra, non stanno mollando, ma non capisco perché all'esterno molti vogliono vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Abbiamo seminato molto in questa stagione e raccolto meno di quanto avremmo potuto".

Lukaku e Sanchez ancora decisivi in zona gol, con il cileno protagonista dopo il lockdown: "Mi auguro che il club risolva la grana col Manchester United per poterlo avere anche in Europa League e non solo contro il Getafe. Sanchez è un'alternativa di grande valore davanti, è importante per noi". Da blindare sono i primi tre posti, ma all'orizzonte c'è l'Europa League: "Dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi, per i tifosi e per noi. I numeri a fine stagione devono essere importanti per testimoniare il nostro lavoro e da parte nostra c'è l'ambizione di arrivare più in alto possibile. Non vinceremo il campionato, ma noi non dobbiamo mollare" ha proseguito Conte.

L'Europa League è comunque un obiettivo importante da provare a vincere: "E' più facile a dirsi che a farsi - ha commentato il tecnico nerazzurro -. In quella competizione ci sono grandi squadre che hanno ambizione e forza per arrivare fino in fondo. Noi vogliamo fare il massimo senza porci limiti, ma sapendo che stiamo facendo un percorso di crescita. Già contro il Getafe non sarà semplice, hanno messo in difficoltà Barcellona e Real Madrid perché sono una squadra tignosa, che picchia e si difende molto bassa. Non è scontato passare il turno, ma arriveremo a quell'appuntamento dopo un periodo estenuante. Mi auguro di arrivarci con tutti a disposizione, perché quest'anno abbiamo avuto tanti problemi tra centrocampo e attacco. Devo ringraziare giocatori come Borja Valero che ci ha salvato in tantissime situazioni, dando risposte eccezionali quando chiamato in causa".