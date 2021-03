Inter: Conte recupera Eriksen, ma con il Toro tocca a Gagliardini

VERSO TORINO-INTER

Il danese ha svolto allenamento con il gruppo e partirà dalla panchina

Alla vigilia della sfida con il Torino, in casa Inter rientra l'allarme Eriksen. Il danese, che ieri si era fermato per una leggera infiammazione al ginocchio sinistro che aveva destato qualche preoccupazione, si è allenato con il gruppo svolgendo tutta la rifinitura con il resto dei compagni. Difficile, però, che Conte lo rischi dal primo minuto, vista anche l'indisponibilità prolungata di Vidal. Con il Toro tocca a Gagliardini. lapresse

Sarà, quindi, Gagliardini a completare il centrocampo nerazzurro al fianco di Barella e Brozovic. Con Sensi e Vecino che non offrono piene garanzie fisiche, la coperta in mezzo al campo si sta facendo corta e quindi è inutile rischiare. Per il resto, a Torino andrà in campo la squadra che negli ultimi tempi ha offerto le maggiori garanzie. Davanti a Handanovic, il solito terzetto formato da Skriniar-De Vrij-Bastoni, con Hakimi e Perisic sulle fasce. In attacco scalpita Sanchez, sempre utile a gara in corso, ma verrà confermata la coppia della meraviglie Lukaku-Lautaro Martinez.