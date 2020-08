Inter, Conte: "Grande soddisfazione, non abbiamo sofferto"

QUI INTER

Dopo il Getafe l'Inter ha battuto anche il Bayer Leverkusen prendendosi la semifinale di Europa League. Una vittoria stretta nel punteggio ma ben più netta sul campo: "C'è grande soddisfazione da parte mia e dei calciatori - ha commentato Conte a fine partita -. Abbiamo preparato bene la sfida, saltando la loro pressione e non permettendogli di giocare tranquilli. Bravi i ragazzi a mettere in campo quello che avevamo provato, anche se potevamo stare più tranquilli realizzando le occasioni nitide avute. Però non abbiamo sofferto".

"Ora ci giochiamo una semifinale europea e per questo siamo contenti. Dobbiamo prepararci bene per il prossimo avversario perché vogliamo fare il massimo in Europa League, arrivando al nostro apice senza rimpianti". Trascinatore in campo ancora Lukaku: "Difficile parlare dei singoli dopo una prestazione di squadra importante da parte di tutti. Romelu sta facendo una grande stagione, ma supportato dalla squadra che fa emergere l'individualità. Le sue caratteristiche - come quelle di Lautaro e Sanchez - sono importanti per noi. Lukaku merita tutto questo, ma è la squadra che lo sta aiutando a farlo rendere come mai in passato".

L'Inter costruisce il proprio gioco costruendo dal basso con difensori e portiere: "Ci sono diverse situazioni di gioco da affrontare. Per fare questo servono giocatori con qualità tecniche importanti, ma provando in allenamento si trova il modo di eludere il primo pressing, trovando campo per verticalizzare e attaccare la profondità lasciata dall'avversario. Noi contro il Bayer siamo stati bravi a pressare sempre l'avversario, ma anche a scegliere sempre la situazione giusta in uscita nella fase offensiva. Handanovic è molto bravo a fare questo".

L'Inter ha sofferto poco contro il Leverkusen creando molte occasioni: "Analizzeremo le situazioni positive e quelle in cui possiamo migliorare, per crescere e non sbagliare la prossima volta".