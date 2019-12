Inter, Ciccio Valenti esalta Lukaku: "Finalmente un 9 leader". Wanda Nara: "Che guarderà la Champions in Tv"

Scintille a Tiki Taka tra Ciccio Valenti, grande tifoso dell'Inter e Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. "Penso che Lukaku sia un leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento", ha detto Ciccio Valenti parlando dell'attaccante belga e del rigore ceduto a Esposito. "Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti - la replica di Wanda Nara - Nella Champions non ha segnato. Vedrà i quarti in tv. Io tifo ancora Inter - ha aggiunto - ma non sopporto la mancanza di rispetto. Si parla dell'ex nove, quello mi tocca. Io ho visto un nove che ha fatto 150 gol". E ancora: "Il vero valore aggiunto dell'Inter è Conte. E' lui che fa la differenza vera. Anche perché ha giocato solo tre volte col centrocampo che aveva chiesto in estate".