Così Boiocchi minacciava la dirigenza dell'Inter: “Le cose ora le prendiamo a forza"

LA RICOSTRUZIONE

Il Corriere della Sera ha ricostruito l'indagine della Procura di Milano riguardo quattro dirigenti nerazzurri, poi archiviata

© Getty Images In casa Inter il caso Boiocchi, e quanto successo in Curva Nord durante l'ultima sfida interna contro la Sampdoria, continua a far discutere. Mentre la Procura ha identificato una decina di ultras colpevoli di aver "provocato il deflusso" forzato dei tifosi al secondo anello verde, con tanto di un primo Daspo, spuntano delle intercettazioni che riguardano l'ex capo dei tifosi organizzati assassinato nella serata di sabato a Milano. "Adesso cambiamo tattica, adesso le cose ce le prendiamo con la forza e poi vediamo che succede" gridava Boiocchi al telefono a un dirigente dell'Inter reo di non averlo avvisato dell'arrivo di Young all'aeroporto.

L'intercettazione è stata pubblicata dal Corriere della Sera e fa parte dell'indagine della Procura di Milano riguardo quattro dirigenti per i quali era stato ipotizzato il reato di associazione per delinquere, ipotizzando una collaborazione con i capi ultras per biglietti a prezzi agevolati e commercio di merchandising. Indagine poi archiviata reputando gli stessi dirigenti come vittime di "comportamenti minacciosi ed estorsivi dei capi".

© Getty Images

Lo stesso dirigente protagonista della telefonata nel gennaio 2020 che ha riferito di subire la pressione psicologica di Boiocchi e di temere "comportamenti quali cori offensivi, lanci di monetine e accensione di fumogeni" che avrebbero portato danni economici alla società nerazzurra.

Vedi anche Calcio Omicidio Boiocchi, spunta la pista del bagarinaggio