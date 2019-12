Inter, Biraghi sotto accusa: "Parastinchi con simboli fascisti"

Come se non bastassero le polemiche post eliminazione dalla Champions, sui social nelle ultime ore è finito nel mirino Cristiano Biraghi a causa dei parastinchi utilizzati martedì sera durante Inter-Barcellona. Nel corso del primo tempo, infatti, l'esterno nerazzurro è andato a terra dopo un contatto e le telecamere hanno inquadrato da vicino un parastinco, sopra il quale si leggeva la scritta "Vae Victis" (Guai ai vinti) sotto a una grafica che secondo molti richiama la simbologia fascista.

Biraghi su Instagram ha mostrato diverse volte un vistoso tatuaggio sul petto con la scritta "Vae Victis", mentre già alla Fiorentina aveva indossato parastinchi con frasi che, secondo l'accusa di molti, provengono dalla retorica fascista. E sono in tanti, adesso, a puntare il dito contro il giocatore, che per il momento non ha ancora replicato.