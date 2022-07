Inter beffata nel finale: sconfitta 1-0 con il Lens

L'AMICHEVOLE

Openda decide la partita con un tocco da calcio d'angolo che supera Cordaz

Openda punisce l'Inter





L'Inter di Simone Inzaghi esce sconfitta dalla sua terza amichevole estiva. In Francia, contro il Lens, i nerazzurri cadono 1-0 proprio nel finale di partita: al 90', infatti, arriva il gol di Openda. Primo tempo senza troppe emozioni: nessuna delle due formazioni riesce a trovare la rete del vantaggio. Nella ripresa l'Inter alza il ritmo e in più occasioni arriva a sfiorare la rete del vantaggio con De Vrij, Lautaro e Lukaku.

Dopo le sfide con Lugano e Monaco, l’Inter perde 1-0 contro il Lens la sua terza amichevole prestagionale. Simone Inzaghi cambia alcuni giocatori e lascia in panchina la LuLa: al loro posto, Dzeko e Correa. A partire meglio in avvio di gara è il club francese che dimostra una migliore condizione atletica rispetto ai nerazzurri.

La prima occasione è proprio per il Lens, con Fofana che calcia al volo sul primo palo e costringe Handanovic ad allungarsi. Nerazzurri che faticano a rendersi pericolosi in avanti e che si affacciano in attacco alla mezz’ora con una buona combinazione tra Correa e Barella: il pallone è troppo lungo per il sardo ed è di facile presa del portiere francese. Due minuti più tardi il Lens torna nella metà campo interista: ancora una volta Handanovic è attento e respinge il tiro di Sotoca.