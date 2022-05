Inter, Bastoni lavora a parte: punta la Juventus. Dzeko a riposo contro l'Empoli

Una rimonta scudetto da provare a concludere con successo in extremis, ma prima ancora una Coppa Italia da alzare al cielo sfidando la Juventus in finale. Il maggio che sta vivendo l'Inter è di quelli pieno di impegni, emozioni e tensione e Simone Inzaghi ad Appiano Gentile sta studiando rotazioni e formazioni valutando anche le condizioni generali della squadra. Il primo ostacolo si chiama Empoli, già salvo, a San Siro. Qualche cambiamento nell'undici titolare è da mettere in preventivo.