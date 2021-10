Inter, Ausilio: "Impossibile rinviare la gara. A Commisso non rispondo e Pif non so chi sia"

"Rinviare la gara? Guardando il calendario era impossibile, non c'erano spazi. Abbiamo anche la Supercoppa quindi non c'erano soluzioni. Il problema è di chi ha pensato di mettere tre gare sudamericane a ottobre. Assolutamente fuori luogo". Prima della sfida dell'Olimpico contro la Lazio, il ds dell'Inter Piero Ausilio ammette la difficoltà nel preparare la gara contro i biancocelesti, con cinque giocatori arrivati nella notte. "Replicare a Commisso? Io rispondo solo a Pradè, Commisso ha un altro ruolo", ha aggiunto a Dazn. E sul fondo Pif: "Non so chi sia".