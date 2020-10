Inter: attesa per il terzo tampone di Bastoni, test per tutti alla Pinetina

Sono ore di attesa in casa Inter, dopo la notizia della positività al Covid-19 di Alessandro Bastoni, riscontrata durante il ritiro della Nazionale Under 21. Il difensore è stato sottoposto al terzo tampone nel giro di pochi giorni (il primo era stato negativo, il secondo positivo) e se la presenza del virus dovesse essere confermata scatterebbe l'isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra nerazzurro, oltre ovviamente che per i ragazzi di Nicolato. Nel frattempo l'Inter si è mossa effettuando nuovi test a tutti e modificando il programma di allenamento: in via precauzionale niente sedute di gruppo, ma solamente individuali.