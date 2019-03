Inter, altri guai per Spalletti: Brozovic e Miranda finiscono ko

10/03/2019

Altri guai per l'Inter e per Luciano Spalletti in vista del derby contro il Milan. Nel corso del primo tempo della sfida con la Spal, si sono infatti infortunati sia Joao Miranda che Marcelo Brozovic . Per quanto riguarda il difensore brasiliano, protagonista di uno scontro con Petagna, frattura scomposta delle ossa nasali con sublussazione del setto: entro martedì sarà sottoposto a riduzione chirurgica. Per il croato, sostituito al 42esimo, la prima diagnosi parla risentimento ai flessori della coscia destra.

In attesa degli esami, Luciano Spalletti è sembrato pessimista in vista di Eintracht Francoforte (giovedì in Europa League) e Milan (domenica sera in campionato) nella conferenza stampa post Spal: "Difficilissimo recuperarli, non ce la faranno per le prossime due gare. Iniziamo a pensare ad inventarci qualcosa di diverso, i giocatori dovranno prendersi le loro responsabilità perché sanno che qualcuno dovrà giocare fuori ruolo".