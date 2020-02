Inter, allarme Handanovic: a rischio anche per il derby

INTER

Allarme Handanovic in casa Inter. Il portiere nerazzurro è partito con i compagni per Udine, ma è indisponibile a causa di un problema a un dito. Infortunio non da poco, che rischia di metterlo fuori causa non solo per la partita contro l'Udinese, ma anche per il derby. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Samir potrebbe essere costretto a uno stop di qualche settimana per recuperare dal guaio al dito. Al posto di Handanovic tra i pali toccherà a Daniele Padelli, all'Inter da tre anni ma ancora a zero presenze in Serie A.

Già senza Lautaro Martinez, squalificato due turni, Conte rischia dunque di perdere anche la certezza Handanovic per il big match col Milan. Un problema in più che potrebbe togliere sicurezza al reparto arretrato e complicare i piani per restare in scia alla Juve. L'ultima volta che Handanovic aveva saltato un match era il 28 maggio del 2017 (Inter-Udinese 5-2) e ora toccherà a Padelli difendere la porta nerazzurra.

Una situazione molto delicata. Da quando è all’Inter, infatti, Padelli ha collezionato soltanto due presenze, entrambe negli ottavi di Coppa Italia: Inter-Pordenone 5-4 dopo i calci di rigore del 12 dicembre 2017 e Inter-Benevento 6-2 del 13 gennaio 2019. Per lui si tratterà dunque dell'esordio in Serie A con la maglia nerazzurra (ultima presenza in Serie A 28 agosto 2016 con la maglia del Torino. Ma l'emergenza portieri in casa Inter non finisce qui. Oltre ad Handanovic ko, Conte non potrà contare nemmeno su Berni, squalificato per due giornate dopo l'espulsione dalla panchina contro il Cagliari. Situazione che ha costertto i nerazzurri ad attingere dalla Primavera. Per la trasferta in Friuli, infatti, è stato convocato anche Filip Stankovic, figlio di Dejan.