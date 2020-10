Inter, alla ricerca dell'equilibrio perduto: Conte ritrova Bastoni

VERSO LA CHAMPIONS

In casa Inter le ore che separano dall'esordio in Champions League si vivono con serenità. Il derby perso ha lasciato logicamente amarezza ma non scalfitto la fiducia nella squadra, che contro il Borussia Moenchengladbach (mercoledì alle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) conta di rialzarsi anche grazie al ritorno di Bastoni e Nainggolan, guariti dal Covid, e con Sensi, squalificato in campionato, di nuovo a disposizione.

Conte lavora per la ricerca dell'equilibrio perduto, in questo senso Bastoni - da tenere comunque in considerazioni le possibili imperfette condizioni fisiche - può dare nuova sicurezza al reparto difensivo. Con due esterni come Perisic ed Hakimi è normale che la retroguardia abbia meno copertura e se in avanti si manca di cinismo, il piano offensivo rischia di finire male: è successo contro il Milan, il tecnico nerazzurro sapeva avrebbe sofferto sulla fascia sinistra ma ha provato a difendersi attaccando, le occasioni infatti ci sono state ma non sono state capitalizzate a dovere.

Con Sensi dietro le punte, Vidal in mediana (ma i due possono scambiarsi) e dietro Bastoni, Conte si aspetta tutta un'altra storia soprattutto in ottica di copertura a centrocampo

Tutto questo, al netto del discorso sul reparto offensivo. Serve migliorare drasticamente sotto porta, in casa interista si aspettano buone nuove dai due che hanno patito le fatiche internazionali: più continuità nei 90 minuti da Lautaro Martinez e che Sanchez abbia smaltito l'affaticamento. Una volta in più, molto dell'attacco sarà nuovamente sulle spalle di Lukaku.

Capitolo rientri: Skriniar, Young e Radu termineranno domani la quarantena e saranno sottoposti a tampone, il cui risultato però non arriverebbe in tempo per le norme Uefa, che vogliono la certezza della negatività 24 ore prima del match. Per Gagliardini invece continuerà sicuramente l'isolamento, visto che è risultato nuovamente positivo.