Inter, ad Appiano incontro Conte-dirigenza: tutti concentrati sugli obiettivi

IL GIORNO DOPO

Il giorno dopo il pesante sfogo di Antonio Conte a Dortmund, in casa Inter è stato il momento dei chiarimenti. Ad Appiano è andato in scena un summit tra il tecnico e la dirigenza, Marotta in testa. Ne è uscito un confronto positivo e costruttivo, con la comune volontà di proseguire nel percorso di costruzione di una squadra vincente. Tutti dunque concentrati sugli obiettivi, con la consapevolezza di poter migliorare. Conte continua a mandare messaggi alla società sul bisogno di allargare una rosa troppo corta per poter essere competitivi sia in campionato e in Champions. L'Inter non può soltanto partecipare. E la dirigenza, dal canto suo, ha ribadito all'allenatore nerazzurro la disponibilità ad accontentarlo nel mercato di gennaio, ma chiede pazienza.

“La preoccupazione di Conte è legittima ed è condivisa da tutti noi - aveva detto Marotta prima della sfida contro il Brescia - A gennaio? Siamo pronti a cogliere le opportunità”. Concetto ribadito qualche giorno dopo dallo stesso ad nerazzurro a Reggio Calabria in occasione della seconda edizione del Premio “Oreste Granillo”: "Legittimo lo stato di apprensione del tecnico. Ma c'è anche la consapevolezza di affrontare il mercato di gennaio guardando cosa contiene. Il centrocampo va puntellato". A Dortmund Conte ha alzato la voce, quella poca che gli restava dopo una partita buttata via nel secondo tempo, puntando il dito su un mercato incompleto che ha portato a una rosa corta e al conseguente utilizzo eccessivo in campo di alcune pedine fondamentali, da Brozovic a Skriniar fino allo stesso Lukaku, complici anche gli infortuni. La società lo ha ascoltato a caldo e anche il giorno dopo. Chiedendo a sua volta tempo per cogliere la giusta opportunità. Intanto sabato arriva il Verona a San Siro: c'è subito da voltare pagina.