Gagliardini con la maglia del Milan, scherzo de Le Iene

16/03/2019

Cosa ci fa Roberto Gagliardini con la maglia del Milan per di più a 24 ore dal derby? I tifosi dell'Inter non abbiano paura, è solo parte di uno scherzo de Le Iene al centrocampista. Nella puntata del 17 marzo su Italia 1 alle 21.10, Gagliardini sarà messo di fronte a due grandi amori: i suoi due bassotti e il figlio in arrivo che un (falso) esame farà risultare allergico proprio ai cani. Alla fine, a scherzo svelato, il 24enne farà anche un selfie con la maglia rossonera...