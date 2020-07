Fuori da (quasi) tutto e al quarto posto. Con Conte non è cambiato nulla

Un gioco scintillante, con due primi tempi europei da urlo a Barcellona e Dortmund, un'organizzazione ferrea e la sensazione di poter strappare finalmente lo scudetto dalle maglie bianconere. Tutto svanito in poco tempo. I limiti nerazzurri, come i secondi tempi delle due partite di Champions citate prima, alla fine hanno prevalso su tutto e all'Inter resta l'amarissima consapevolezza di essere nella stessa situazione delle ultime due stagioni.