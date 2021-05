Festa Inter: dirigibile nerazzurro sopra San Siro e giocatori sulla Torre 4 con lo scudetto

Un dirigibile nerazzurro lungo 15 metri che si alzerà sopra il terzo anello di San Siro a una sessantina di metri da terra per indicare che lì sta andando in scena la celebrazione dello scudetto numero 19. Tutto pronto per la festa preparata dai tifosi dell'Inter per domenica fuori dal Meazza in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Udinese. Una festa che comincerà alle 9 e che coinvolgerà anche la squadra. Dopo la premiazione sul campo al termine della partita in programma alle 15, alcuni giocatori infatti, come concordato con la società, saliranno sulla Torre 4, una della rampe che porta al terzo anello, per affacciarsi con il trofeo verso i tifosi nel piazzale.