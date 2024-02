Ferri ricorda Brehme: "Chiedeva sempre dell'Inter, era un tifoso vero"

La notizia della scomparsa di Andy Brehme ha scosso l'ambiente dell'Inter e tra i più colpiti c'è sicuramente Riccardo Ferri, suo ex compagni ai tempi dei successi con la maglia nerazzurra e oggi dirigente della Beneamata. "Andy è un amico, voglio ricordare la persona, il calciatore lo conoscono tutti, sanno quanto di buono ha fatto all'Inter e non solo. Ci sentivamo in settimana, era un interista vero, un tifoso, per noi era motivo di orgoglio vederci e grazie anche ad Ernesto Pellegrini ritrovare ogni tanto il gruppo storico", ha detto a Mediaset.