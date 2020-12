Enigma Lukaku: "Qualcosa di grosso sta arrivando". E mostra la sua maglia con il numero 5

Romelu Lukaku, dopo essere stato protagonista anche nella partita con il Bologna, ha postato un video su Instagram dal carattere enigmatico, accompagnato dalla scritta: "Qualcosa di grosso sta arrivando". Nelle immagini si vede il centravanti interista tenere in mano una maglia nerazzurra con il numero 5 al posto del solito 9. Difficile che sia un indizio che richiami l'ipotesi di un rinnovo visto che Lukaku ha un contratto fino al 2024, anche se non si può mai dire. Non resta che attendere il seguito...