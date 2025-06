Media Gb, David Beckham sarà insignito del titolo di 'Sir'

L'ex calciatore inglese David Beckham riceverà finalmente il titolo di cavaliere. Secondo quanto rivela il Sun, la leggenda del calcio britannico, 50 anni, la prossima settimana sarà nominato 'Sir' in occasione del conferimento delle onorificenze per il compleanno del Re Carlo III. Sua moglie Victoria, ex Spice Girl, sarà conosciuta pertanto come Lady Beckham. L'ex stella della nazionale inglese e del Manchester United Becks desiderava il cavalierato da anni. La notizia porterà anche un po' di gioia nella famiglia Beckham, in un momento di forte tensione con il figlio maggiore Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz. Politici e altre star dello sport hanno trascorso anni a chiedere il cavalierato all'uomo noto come 'Golden Balls'. Padre di quattro figli, ha giocato 115 volte per l'Inghilterra e ha fatto importanti donazioni in beneficenza, ha stretto una solida amicizia con Re Carlo. E il monarca ha lasciato intendere il mese scorso che la sua attesa stava per finire. Beckham, amante della campagna e ambasciatore della King's Foundation, è stato visto salutare recentemente Carlo e la Regina Camilla al Chelsea Flower Show.