Qualificazioni Mondiali: si qualificano Giordania e Corea del Sud

Sono al momento dieci le nazionali qualificate ai Mondiali del 2026: dopo Canada, Messico e Stati Uniti quali Paesi organizzatori e Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, si sono aggiunte ieri la Corea del Sud, l'Uzbekistan e Giordania, queste ultime due alla prima storica partecipazione alla fase finale del torneo iridato che il prossimo vedrà per la prima volta l'espansione del numero di partecipanti da 32 a 48. A Bassora la Corea del Sud ha battuto 2-0 l'Iraq con i gol di Kim Jingyu e Oh Hyeongyu blindando il primo posto del suo girone con 19 punti, risultasto di cui ha beneficiato la Giordania vincitrice 3-0 sull'Oman a Muscat con tripletta di Ali Olwan. L'Uzbekistan invece ha ottenuto la sua prima, storica, qualificazione grazie al pareggio per 0-0 contro gli Emirati Arabi Uniti, portandosi a quattro punti di vantaggio sugli stessi avversari a una giornata dalla fine. Il campionato mondiale inizierà ufficialmente l'11 giugno 2026 con la partita inaugurale che verrà giocata allo Stadio Azteca di Città del Messico, e si concluderà con la finale che verrà disputata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.