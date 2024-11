Con l'Arsenal all'orizzonte l'Inter di Inzaghi torna finalmente a ruotare

Calhanoglu e Acerbi sono recuperati: il loro impiego è a questo punto funzionale al successivo impegno di Champions, più probabile dunque mettano minuti nella ripresa contro la squadra di Di Francesco lasciando la titolarità a chi li ha sostituiti contro Roma, Young Boys, Juve ed Empoli. De Vrij dunque nella linea a tre e Zielinski in pole per la regia. In più c'è anche Buchanan pronto a riprendersi un poco di spazio dopo il lungo infortunio e consentire a Dimarco di rifiatare. Rotazioni che ci attendiamo anche in attacco: Taremi, una volta soltanto titolare in campionato contro il Lecce, al posto di uno tra Lautaro e Thuram, una volta tanto staffettisti e non coppia fissa. Anche Arnautovic, scacciati i cattivi pensieri di Berna, è prossimo alla chiamata: il doppio impegno da circoletto rosso con Arsenal e Napoli chiama infatti inevitabilmente tutti in causa. Compreso, da ultimo, Josep Martinez: anche per il portiere spagnolo è arrivato il momento dell'esordio ufficiale.