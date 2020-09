Claudia Lai e il tumore al seno: "Festeggio la mia vittoria"

Il 14 settembre 2020 rimarrà per sempre un dolce ricordo per Claudia Lai: "Scusate, ma io devo festeggiare la mia vittoria!" scrive su una storia Instagram. La moglie di Nainggolan si riferisce alla battaglia contro il tumore, diagnosticatole più di un anno fa. Un anno difficile ma "fantastico" come scrive lei stessa sempre sui social "Grazie a chi ha creduto in me tra una chemio e l'altra".