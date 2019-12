Champions, Inter e Atalanta coi cerotti per la sfida decisiva: in dubbio anche Candreva e Ilicic

VERSO L'ULTIMO TURNO

Gli ultimi 90 minuti della fase a gironi di Champions offrono a Inter e Atalanta la concreta possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Entrambe dovranno vincere, rispettivamente, contro Barcellona e Shakhtar Donetsk, ma per l'ultima decisiva partita Conte e Gasperini devono fare i conti con diversi infortuni pesanti. Gli ultimi guai, per l'ex tecnico del Chelsea, riguardano il problema alla schiena rimediato da Candreva contro la Roma. I bergamaschi, invece, con ogni probabilità dovranno fare a meno di Ilicic, uscito per un problema al flessore durante la gara con il Verona.

L'Inter, contro il Barcellona, martedì sera avrà gli uomini contati in mezzo al campo. Barella e Sensi rientreranno dopo la sosta, mentre Gagliardini è alle prese con una distrazione miotendinea della pianta del piede destro e non farà in tempo a recuperare. Conte dovrà inoltre valutare con attenzione le condizioni di Candreva, che a metà partita con la Roma si è dovuto fermare per un problema alla schiena.

Se l'Inter è in emergenza in mezzo al campo, in casa Atalanta le difficoltà più grosse sono in attacco. Duvan Zapata è fermo da metà ottobre per un infortunio all'adduttore e non si sa ancora quando rientrerà, mentre Ilicic è uscito al 28' del match con il Verona a causa di un problema al flessore. Gasperini, nel post partita, ha escluso lo stiramento, ma certamente la presenza dello sloveno mercoledì in Ucraina contro lo Shakhtar è ancora tutta da valutare. Non certo il miglior modo per prepararsi alla prima, grande, sfida decisiva di questa stagione.