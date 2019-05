Capello punge Wanda per le foto, lei rilancia: "Anche qualche tuo giocatore top ha fatto queste cose..." La signora Icardi risponde agli haters e punge Don Fabio ricordando Beckham e Cannavaro: "Da opinionista a opinionista ti ricordo che..." Facebook

06/05/2019

Per circa una settimana ha 'parlato' soltanto postando fotografie hot in compagnia del marito, ma ora Wanda Nara rompe il silenzio social e rispondendo ad un commento sul proprio profilo Instagram manda un chiaro messaggio a tutti quei tifosi dell'Inter che non approvano lo shooting fotografico del loro ex capitano e che vorrebbero sentir parlare di dell'attaccante argentino soltanto per le prestazioni in campo e magari dopo un gol.

La moglie e procuratrice di Maurito ha postato l'ennesima foto (con Mauro completamente nudo in parte coperto dall’abbraccio di lei, avvolta in un maglione nero), forse non a caso, al ritorno dalla trasferta di Udine, dove per la prima volta anche lei è stata vittima della pesante contestazione degli ultras nerazzurri e dei loro insulti. Uno dei follower di Lady Icardi ha commentato accusando Mauro di essere "fragile" e Wanda gli ha risposto senza mezzi termini: "Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui".

WANDA-CAPELLO, BOTTA E RISPOSTA Wanda Nara è poi passata al contrattacco anche nei confronti di Fabio Capello, che aveva commentato così le recenti foto bollenti postate sui social: "Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio". La compagna di Maurito, pungente più che mai, ha invece pubblicato delle immagini (di qualche anno fa) di David Beckham e Fabio Cannavaro in versione modelli. E i due ex giocatori, manco a dirlo, sono stati allenati proprio da Capello ai tempi del Real Madrid (Don Fabio lavorò con Cannavaro anche alla Juventus). Wanda ha dunque rilanciato: "Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma da opinionista ad opinionista.. Ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo 'queste cose'... Dieci anni fa potevano avere qualcosa di strano, oggi no!".

Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma di opinionista ad opinionista.. ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo “queste cose” .. 10 anni fa potevano avere qualcosa di strano, OGGI NO! pic.twitter.com/9N3d72bgCI — wan (@wandaicardi27) 6 maggio 2019

