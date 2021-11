Calhanoglu: "L'Inter ha battuto spesso il Milan, ne ha sempre avuto di più" 

LE PAROLE

Il turco nerazzurro: "Volevo una nuova sfida nella mia carriera"

Dopo il gol nel derby e le orecchie mostrate ai tifosi rossoneri, Hakan Calhanoglu continua le sue dichiarazioni contro il Milan: "È una scelta particolare, ma questa è la vita: bisogna guardare avanti e non indietro. Sono molto grato al Milan, sono bravi ragazzi e non ho problemi con loro. Sapevo che l’Inter è sempre stata una grande squadra, ha battuto spesso il Milan nei derby. Ne ha sempre avuto di più“.

Il turco è intervenuto in un podcast di 433 e ha parlato del suo passaggio in estate da una sponda all'altra di Milano: "Il mio contratto stava terminando, il mio agente stava lavorando per me. Ho passato 4 anni buoni al Milan, rispetto tutti. Ho lì molti amici che incontro ogni tanto".

Il trequarista ha subito trovato feeling in nerazzurro: "Perché ho deciso di andare all’Inter? Volevo una nuova sfida nella mia carriera. Ho scelto con la mia famiglia e sono contento di essere qui. È un grande club, ha vinto il campionato la scorsa stagione e gioca la Champions League. C’è molta concorrenza perché ci sono molti giocatori di qualità“.