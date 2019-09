Cagliari-Inter, Conte: "Passo avanti nella mentalità. Sensi vede il calcio"

QUI INTER

Due partite alla guida dell'Inter in Serie A, due vittorie. Antonio Conte si gode il successo di Cagliari pur con qualche difficoltà: "E' un passo avanti nella mentalità - ha commentato nel dopopartita -. Sapevamo che era una partita ostica e sono convinto che qui molte squadre faranno fatica, perché ti fanno giocare in maniera sporca e devi essere bravo a lottare con loro. Abbiamo alternato buoni momenti ad altri in cui dobbiamo migliorare. La strada è molto lunga, ma queste sono partite importanti da vincere perché danno fiducia ma ti fanno capire che devi fare meglio".

"A livello di mentalità voglio sottolineare che ho un gruppo di ragazzi veramente bravi e disponibili - ha proseguito Conte - e da parte mia questo mi fa venire ancora più voglia di entrare nelle loro teste. Non dimentichiamo che di questi giocatori in pochi hanno vinto qualcosa in carriera, la mentalità vincente va costruita vincendo qualcosa perché solo così si capisce cosa si deve fare e come. E' il nostro gap in campionato in questo momento, ma vogliamo stupire".

Il migliore in campo è stato Sensi con i suoi inserimenti, uno dei quali ha portato al calcio di rigore decisivo: "E' un giocatore che vede il calcio e recepisce le cose al volo. Non c'è bisogno di spiegargli troppe volte le cose, dopo un primo in sordina è salito in cattedra nella ripresa. Abbiamo giocatori in rosa che hanno le caratteristiche che avevo io, bravi ad attaccare l'area avversaria. Bisogna portare tutti nella migliore condizione perché mi aspetto tanto da Vecino, Gagliardini e Barella. Niccolò sta facendo più fatica a recepire le mie idee, ma sta lavorando bene. Io mi rivedo molto in lui".

Sul mercato e l'ultimo giorno: "Lo vivrò molto sereno, sapendo che il nostro lo abbiamo fatto sia in entrata che in uscita, a meno che arrivi qualche sorpresa in positivo. Icardi? Se resta succederà quello che è successo fino a oggi...".

