Caccia a nuovi Godin, l'Inter Academy sbarca in Uruguay

Una nuova tappa nel processo di espansione di Inter Academy nel mondo: dopo l'annuncio della nascita del nuovo progetto, in concomitanza con l'arrivo in nerazzurro di Diego Godín, è stata inaugurata oggi a Montevideo la prima Inter Academy in Uruguay, che costituisce il primo passo nell'ambito dello sviluppo della formazione di alta qualità tecnica di giovani calciatori e allenatori nel paese sudamericano.

Grazie a Inter Academy, i ragazzi hanno la possibilità di crescere e allenarsi seguendo gli elevati standard tecnici ed etici dell'Inter pur rimanendo nel proprio Paese, ambiente naturale in cui poter sviluppare sé stessi non solo da un punto di vista calcistico ma anche umano. Il primo step dell'iniziativa si svilupperà a Montevideo a partire da settembre e coinvolgerà 50 bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Il coach di Inter Academy Luigi Mainolfi darà il via alle operazioni tecniche.