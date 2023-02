Inter, Brozovic si candida per il derby: Inzaghi davanti a un bivio

verso inter-milan

Il croato potrebbe anche partire titolare contro il Milan: si torna al vecchio centrocampo senza Mkhitaryan o si continua con Calhanoglu regista?

Dalla tribuna contro l'Atalanta a titolare nel derby nello spazio di soli cinque giorni: Marcelo Brozovic potrebbe anche fare una inattesa capriola nello scacchiere tattico dell'Inter. Inattesa nei tempi più che nelle scelte di Simone Inzaghi, anche se qualcuno chiama addirittura "dilemma" il rientro tra i disponibili del centrocampista croato che non gioca titolare in maglia nerazzurra da metà settembre. Poi l'infortunio alla coscia, tre spezzoni di partita a novembre e un problema al polpaccio che il regista si è portato sino ai Mondiali dai quali è tornato non in perfette condizioni, tanto che ha dovuto lavorare un mesetto prima di tornare disponibile. Quel momento ora è arrivato e se, come detto prima, non siamo al dilemma, di sicuro Inzaghi è di fronte a un bivio.

Perché nessuno mette in discussione la centralità di Brozovic nell'impianto tattico della squadra ma nel corso dei mesi la sua assenza si è sentita molto meno rispetto alle scorse stagioni, l'intuizione di Calhanoglu regista e la qualità che ha messo Mkhitaryan nel fare un lavoro che assomiglia da vicino a quel che faceva Eriksen ai tempi di Conte. Una soluzione che ha garantito maggiore equilibrio e verticalità rispetto a prima, poiché il turco da mezzala è un po' più sbilanciato in avanti (l'anno scorso in 46 partite è arrivato a quota 8 gol e 13 assist, quest'anno in 27 ha segnato tre reti e fornito cinque assist) ma da perno centrale riesce a portare su di qualche metro la linea difensiva andando maggiormente a cercare le punte con più velocità.

Di contro Brozovic si schiaccia verso la difesa dando una grande mano in costruzione, poi però il gioco tende a svolgersi più orizzontale anche per l'interpretazione più posizionale del ruolo. La ragnatela dei passaggi si infittisce e, se tutto il reparto è in forma e coordinato nei movimenti, garantisce una manovra che sfianca il pressing avversario in attesa dell'affondo verso la porta.

Considerando il difficile momento del Milan la prima soluzione, quella della continuità, potrebbe garantire un migliore affondo nel cercare di azzannare subito la partita. È anche vero che il derby di solito è occasione per rialzarsi e l'attesa voglia di rivalsa dei giocatori rossoneri può tradursi in grande intensità, da spezzare con le trame orchestrate da Brozovic.

Solitamente Inzaghi è andato cauto coi rientri dopo lunghi periodi di inattività quindi non ci stupiremmo di vedere Calha regista dall'inizio ma vanno considerate pure le condizioni di Mkhitaryan che praticamente non ha saltato un match nelle ultime settimane e al quale mezzo turno di riposo potrebbe fare bene. Dubbi da sciogliere entro 48 ore per Inzaghi, di fronte a un dolce bivio.