Bojan e il gol annullato in Barça-Inter: "AniVarsario". Bufera su Icardi per il like

A 10 anni di distanza dalla remuntada sfumata al Camp Nou, che ha permesso all'Inter di approdare alla finale di Champions League poi vinta contro il Bayern Monaco, Bojan Krkic dimostra di non aver ancora metabolizzato e commenta il suo gol annullato al 92' per un precedente fallo di mano di Yaya Touré con un post polemico: "AniVARsario”, come a sottolineare che, se all’epoca ci fosse stato il Var, la rete sarebbe stata convalidata e il Barça sarebbe volato a Madrid. Tra i ‘mi piace’ al post è arrivato anche quello di Mauro Icardi, un gesto che ha mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri.