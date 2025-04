Bild che gaffe: "Inzaghi fenomeno" ma la foto è quella di Pippo

Una gaffe che sicuramente non farà piacere. Nella giornata di Bayern Monaco Inter il Bild, uno dei principali quotidiani tedeschi, ha riservato parecchio spazio all’euro sfida tra nerazzurri e bavaresi. Sulle pagine del giornale si trova anche un'intervista a un doppio ex come Karl-Heinz Rummenigge, oggi membro del board dei tedeschi e un tempo bomber per l'Inter. "Kalle" ha voluto porre particolare attenzione su Simone Inzaghi, esaltandone il lavoro e avvisando i suoi di non abbassare la guardia "Per me è una sorpresa positiva, perché ha già vinto a livello nazionale e anche in campo internazionale si sta comportando bene: ero a Istanbul quando giocarono la finale contro il Manchester City e con un po' più di fortuna avrebbero potuto vincere. Considero Inzaghi un fenomeno. Nessuno pensi che siamo favoriti perché non lo siamo".