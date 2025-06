La gastroenterite ha debilitato parecchio Kylian Mbappè tanto da fargli perdere cinque chili. L'attaccante del Real Madrid non è stato così convocato da Xabi Alonso in vista della sfida contro il Salisburgo, una scelta precauzionale come spiegato dall'allenatore in conferenza stampa: "È il suo primo giorno consecutivo in campo, non ha ancora recuperato del tutto. Preferisce restare a lavorare per essere pronto agli ottavi, se ci arriveremo".