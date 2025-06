Palermo, Lagalla: "Buon lavoro a Inzaghi, sua storia è garanzia"

"A nome mio e dell'intera amministrazione comunale, porgo il benvenuto a Filippo Inzaghi nuovo allenatore del Palermo. Augurando a lui ed allo staff tecnico buon lavoro sono certo che con il suo lavoro e la sua professionalità, riuscirà a riportare i nostri colori a più ambiziosi palcoscenici facendo tornare passione ed entusiasmo alla nostra nobile tifoseria". Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla sul nuovo tecnico dei rosanero. "Palermo ed i palermitani - ha aggiunto il primo cittadino - sapranno essere la spalla ideale per il nostro allenatore e per i nostri traguardi. La storia da giocatore e da allenatore di Filippo Inzaghi sono una garanzia per tutti noi che amiamo la maglia rosanero. Spero, infine, di poterlo incontrare al più presto per raccontargli la storia, la cultura, il percorso di questa città e la appartenenza alla propria squadra di calcio".