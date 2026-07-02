INCHIESTA ESCORT

Bastoni, attesa per l'incontro con i pm. Ma il suo avvocato: "Invito a comparire al buio"

La ragazza coinvolta scagiona l'interista che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere

02 Lug 2026 - 07:22
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Alessandro Bastoni gioca in difesa. Questo, almeno, secondo la Gazzetta dello Sport, è quanto trapela della strategia del legale dell'interista in vista dell'incontro di domani con i pm dell'inchiesta escort. Secondo l'avvocato Salvatore Scuto, infatti, si tratterebbe di un "invito a comparire al buio", una posizione che lascia pensare che Bastoni possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Cosa poi accadrà realmente lo scopriremo domani. Certo è che i fatti, al momento, sono due: il primo è che la stessa ragazza coinvolta, all'epoca dei fatti 17enne, ha già scagionato il giocatore chiarendo di non aver mai preso soldi per una prestazione sessuale. Il secondo è che, da alcune chat tra i calciatori coinvolti e Alessio Salamone, l'uomo accusato di organizzare gli incontri, emergerebbe chiaramente l'esistenza di una sorta di tariffario per le serate con le ragazze. Un tariffario che andava dai 10 ai 15mila euro per i festini. 

Questo ovviamente non significa che tutti pagassero. In una chat con Salamone, ad esempio, Bastoni si lamenta dei costi a suo carico per la serata, taxi per le ragazze compreso: "Sushi quanto costa circa? In 6... 100 euro". E Salamone risponde: "Amico, ma potrà mai costare un sushi 100 euro? Poi siamo in 8". E ancora: "Ma le tipe non mangiano una sega", dice Bastoni. E l'amico risponde: "Conosco gente che guadagna 1500 euro al mese ed è più brillante di te". Proprio su questi pagamenti verte l'indagine della Procura che proverà a chiederne conto a Bastoni. Starà a lui decidere se rispondere oppure no alle domande del pm. 

Indagini su Bastoni, la ragazza coinvolta agli inquirenti: "Non sono una prostituta, non ho preso soldi"

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