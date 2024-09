Barella anticipa, Zielinski scalpita: buone notizie per Inzaghi in attesa degli altri nazionali

INTER

Tra mercoledì e giovedì gruppo al completo in vista della ripresa del campionato

© Getty Images Palacios, Buchanan e Barella: sono i tre nerazzurri che anche oggi si allenano ad Appiano in attesa che domani rientrino i compagni, non solo quelli impegnati con le rispettive Nazionali ma anche quanti stanno godendo dei tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Dunque, si diceva, anche Barella già al lavoro, con 24 ore di anticipo sulla tabella stilata una settimana fa dopo l'operazione al naso: insomma, Nicolò sta bene e non intende aspettare ancora. Ottima notizia per l'Inter che è attesa dal trittico Monza-Manchester City-Milan.

Col gruppo si rivedrà domani anche Zielinski, che ha chiuso ieri sera il suo impegno con la Polonia giocando per 62 minuti contro la Croazia. Ora l'ex Napoli si candida a una maglia da titolare alla ripresa del campionato: che la ottenga o meno, è comunque certo che nel prossimo trittico nerazzurro troverà lo spazio che sinora, complice anche un infortunio a inizio agosto, gli è mancato. Il calendario dei rientri prevede poi per mercoledì il ritorno in gruppo Dimarco, Bastoni, Frattesi, Arnautovic, Calhanoglu e Thuram, mentre giovedì Inzaghi potrà riabbracciare Lautaro e Taremi, più Asllani e Dumfries.