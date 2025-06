Flamengo, Filipe Luis: "Molto contento e orgoglioso della squadra"

Filipe Luis si gode il successo del suo Flamengo sul Chelsea nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: "Sono molto contento - le parole del tecnico a fine gara -. Fin dall'inizio della partita abbiamo sempre creduto di avere una possibilità. Sono anche molto orgoglioso perché, dopo l'errore di Wesley (che ha portato all'1-0 di Neto, ndr), la squadra non ha smesso di giocare. Abbiamo continuato a giocare come abbiamo sempre fatto. Il mio cuore è colmo di orgoglio per questo".