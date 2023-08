Amichevoli: Inter batte 4-2 in rimonta l'Egnatia  

ULTIMO TEST A FERRARA

I nerazzurri vincono l'ultimo match prima dell'esordio in Serie A: decidono Lautaro (doppietta), Barella e Stabile

Inter vincente a Ferrara: ancora quattro gol, Egnatia al tappeto in amichevole













Nell'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A, l'Inter batte 4-2 l'Egnatia. A Ferrara, gli albanesi passano in vantaggio al 6' con Dwamena, ma al 55' Barella sigla il momentaneo pareggio. Il rigore con il cucchiaio di Medeiros al 68' riporta avanti gli ospiti, ma a regalare la vittoria a Inzaghi è il capitano Lautaro, che incorna al 79' e completa la rimonta all'83' dagli undici metri. Di Stabile (90') la quarta rete nerazzurra.

Si chiude con una vittoria il precampionato dell'Inter, che a sei giorni dal debutto in Serie A con il Monza batte 4-2 gli albanesi dell'Egnatia. Al Mazza di Ferrara, la partita non comincia bene per i nerazzurri, che schierano la possibile formazione titolare di sabato con Lautaro e Thuram in attacco: Bastoni perde palla e gli ospiti ne approfittano per segnare con Dwamena. Ci pensa poi il portiere Sherri a murare due volte Mkhitaryan e, prima dell'intervallo, il capitano argentino. Nella ripresa, però, ecco il pareggio: lancio di Bastoni, controllo e conclusione di Barella, che al 55' trova l'1-1.

Passano tuttavia 13 minuti e l'Egnatia torna in vantaggio: tocco di mano di Lautaro e rigore per gli ospiti, che segnano il 2-1 con il cucchiaio di Medeiros che supera Sommer. Il capitano nerazzurro, però, si fa perdonare tra il 79' e l'83': prima pareggia di testa su cross di Lazaro, poi si procura e trasforma il rigore del 3-2. L'ex Torino, autore dell'assist, è uno dei giocatori che nella ripresa sostituiscono i titolari: tra questi anche Correa e Stabile, che confezionano al 90' il gol che chiude il match. Gran giocata dell'argentino e palla dentro per il classe 2005, che sigla il definitivo 4-2. Adesso, i preparativi sono finiti: dal 19 agosto, giorno del debutto in Serie A in quel di San Siro con il Monza, l'Inter di Inzaghi dovrà necessariamente fare sul serio.