Milan, al via oggi la campagna abbonamenti: prezzi invariati rispetto all'anno scorso

L’unica novità riguarda l’abbonamento al settore Secondo Blu, che si affianca all’abbonamento “classico” mantenendone tutte le caratteristiche, ad eccezione della possibilità per il cambio nominativo: quest’ultimo, infatti, non sarà consentito, in linea con le nuove disposizioni richieste dalle Autorità in materia di ingressi e abbonamenti allo stadio San Siro per il prossimo anno. Il cambio nominativo sarà, invece, consentito per tutte e 19 le gare al resto dei settori dello stadio.