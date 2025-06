Barzagli: "Yildiz come Del Piero? Piano con i paragoni pesanti"

In un'interivsta rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato del momento d'oro che sta attraversando Kenan Yildiz: "Kenan ha iniziato benissimo, possiede colpi straordinari e fa gol da giocatore non normale. È giovane e non va caricato di troppe pressioni, ma devo dire che me ne parlano tutti benissimo. Al mondo d’oggi, ancora più che ai miei tempi, avere la testa giusta fa la differenza per un talento". Poi, sul paragone con Del Piero, aggiunge: "Yildiz ha delle movenze e dei colpi alla Del Piero, un repertorio di qualità non comune. Però parliamo sempre di un 20enne: andiamoci piano con i paragoni pesanti, soprattutto per il bene di Kenan".