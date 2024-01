Altro che Arabia! Inzaghi vede solo il Monza e fa un unico calcolo

verso monza-inter

Nerazzurri in campo stasera nell'ultima apparizione prima dell'impegno saudita per la Supercoppa italiana

Un solo calcolo: tre punti per portarsi a +5 sulla Juve. Il resto poi verrà, compresa ovviamente la risposta dei bianconeri martedì prossimo contro il Sassuolo. Ma intanto.... Insomma, l'Inter affronta questa sera l'ultimo impegno di campionato prima della partenza per l'Arabia Saudita, dove ad attenderla ci sarà la Lazio nella semifinale della Supercoppa italiana, ma prima la sfida delicatissima con il Monza. Stamani ultima rifinitura ad Appiano poi nel tardo pomeriggio il trasferimento all'U-Power Stadium: questo per dire che qualche margine per cambiamenti, se non ripensamenti, c'è ancora, ma quel che sinora è parso emergere dalla settimana di lavoro alla Pinetina è che le scelte di Inzaghi portano verso i titolarissimi. Scontata l'accoppiata in attacco con Lautaro e Thuram, ci sono più che altro due interrogativi ancora in essere, l'utilizzo di Frattesi al posto di Barella e quello di Darmian per Dumfries. Certa invece la prima convocazione per Buchanan.

Scontata la conferma in difesa per Benjamin Pavard che, dopo l'infortunio alla rotula, è rientrato molto gradualmente in formazione e ora ha ripreso puntualmente i galloni da titolare. L'importanza di avere alternative pronte e lucide è fondamentale visto il tour de force che attendo i nerazzurri e anche il rientro di Dimarco (oltre a quello del francese) consentirà a Inzaghi di dosare meglio le forze e le scelte in base a impegni e avversario.

Poi, certo, l'obiettivo dell'Inter sarà quello di cercare di mettere la partita in discesa per poter rallentare un po' nel finale di match e iniziare davvero a pensare alla Supercoppa. Obiettivo comunque non semplice contro un Monza che arriva dall'ottimo pari col Napoli e la vittoria di Frosinone. Tra l'altro se i nerazzurri avevano gestito bene il match di andata, il debutto in campionato ad agosto era finito 2-0, l'anno scorso invece all'U-Power Stadium arrivò un 2-2 amaro con l'autogol di Dumfries al 93' e le lamentele per il gol annullato ad Acerbi sul 2-1.

