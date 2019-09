"Parlerò con Lukaku quando tornerà dagli impegni con la sua nazionale. L'Inter è stata fondata sui principi dell'inclusività e dell'internazionalità, siamo sempre stati aperti a persone di ogni cultura, nazionalità e colore della pelle. Queste caratteristiche fanno parte del DNA nerazzurro e lo saranno per sempre, anche in futuro". Queste le parole del presidente dell'Inter Steven Zhang, a margine dell'assemblea dell'ECA a Ginevra dove è stato eletto nel consiglio direttivo, Zhang ha poi aggiunto all'Associated Press: "Spero che gli episodi di razzismo diminuiscano fino a scomparire sia in Italia che nel resto del mondo. Il calcio deve essere divertente, non uno spot per il razzismo."