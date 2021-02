Inter, Zhang: "Non ci fermeremo, Milano è nerazzurra"

Un foto con capitan Handanovic che prende per mano i compagni e festeggia rivolto verso la Curva Nord, come se fosse gremita di tifosi in tripudio per il 3-0 rifilato al Milan. Così il presidente dell'Inter Steven Zhang ha salutato la vittoria nel derby e il +4 in classifica sui rossoneri. Un messaggio di gioia, convinzione e vicinanza in un momento, lo si sa, molto delicato dal punto di vista societario, con la posizione e il futuro di Suning ancora da decifrare. "Forza ragazzi, con tutto il cuore e il grande lavoro" ha scritto su instagram . Non ci fermeremo. Milano è nerazzurra".