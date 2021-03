Inter, tutti i test rapidi sono negativi: si attende l'esito dei tamponi molecolari

INTER

Attesa per i tamponi molecolari: la squadra in isolamento fiduciario per 14 giorni

I tamponi rapidi fatti al gruppo squadra dopo l'accertata positività di D'Ambrosio sono risultati tutti negativi. Ora si attende l'esito di quelli molecolari: solo dopo Antonio Conte potrà nel caso tirare un sospiro di sollievo, anche se ovviamente la situazione verrà attentamente monitorata fino all'immediata vigilia della sfida con il Sassuolo di sabato sera. L'Inter d'altra parte è in isolamento fiduciario (ci resterà per 14 giorni) e l'Ats di Milano ha dato il via libera al tragitto casa-lavoro dei giocatori nerazzurri: sono dunque immediatamente scattate le misure previste dal protocollo sanitario, compreso l'obbligo di mangiare e fare le docce nelle proprie camere alla Pinetina. Con D'Ambrosio positivo, e fino a domenica mattina in gruppo, resta da scongiurare il pericolo focolaio: i risultati arrivati ieri sono benauguranti ma per forza resta ancora da attendere. Intanto, però, è arrivata la notizia che si sono negativizzati l'ad Antonello, l'avvocato Capellini, il vice ds Baccin e il membro dello staff tecnico che avevano contratto il virus dopo il derby con il Milan. Restano invece ancora positivi l'ad Marotta e il ds Ausilio.

Se al momento non è dunque in dubbio il match contro il Sassuolo, c'è da valutare invece la situazione per i nazionali (non per i sudamericani che non avranno impegni per la sospensione decisa dalla Conmebol) che da sabato sera devono rispondere alle chiamate dei rispettivi ct. In questo senso l'Ats di Milano, visto l'isolamento fiduciario della squadra, potrebbe anche decidere di non dare il via libera al loro trasferimento oppure consentire il viaggio con soli mezzi privati come successo nella scorsa finestra autunnale. La decisione verrà comunicata entro le prossime 48 ore, evidentemente anche alla luce del risultato degli ultimi tamponi effettuati.