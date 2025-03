"Finora ho avuto diversi problemi fisici e ho giocato con gli antidolorifici. So che i tifosi si aspettavano molto di più da me e cercherò di fare meglio. Non voglio parlare dei problemi, ma quando hai dolore è difficile giocare bene. Io darò il massimo da qui alla fine della stagione e cercherò di rispondere alle attese dei tifosi". Così Mehdi Taremi a Sky prima della partita di ritorno tra Inter e Feyenoord, che vale il passaggio ai quarti di finale di Champions League.