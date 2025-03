"Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". Così l'Inter in un comunicato ufficiale in merito alle condizioni dell'iraniano, ieri indisponibile in occasione della sfida vinta in casa per 2-1 ai danni dell'Udinese.