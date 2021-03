Inter, tampone di controllo per D'Ambrosio dopo la febbre accusata a Torino

La speranza è che non arrivi nessun comunicato, visto che l'Inter per sua consuetudine informa solo nel caso di tamponi dall'esito positivo al Covid-19: di certo però c'è attesa, e anche un po' di apprensione, per i risultati del test molecolare cui si è sottoposto Danilo D'ambrosio che domenica a Torino aveva accusato un malessere prima della partita con qualche linea di febbre. Visiti i sintomi influenzali il giocatore era stato riportato subito a Milano su un auto privata e un primo test rapido aveva dato esito negativo. Ora si aspetta invece il risultato di quello molecolare che arriverà in giornata.