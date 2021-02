Inter: "Suning conferma il suo impegno: resta aperta la ricerca di partner"

COMUNICATO UFFICIALE

Inter Media and Communication prende posizione ufficiale sulla situazione del club

Tanti rumors, tante indiscrezioni. Sul futuro di Suning e su quello dell'Inter. Scenari e contro-scenari. Impegno, disimpegno, vendita, partnership. E tanto altro. Ora, a fare chiarezza, ci ha pensato il club stesso attraverso un comunicato ufficiale di Inter Media and Communication: "La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell'ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità" si legge nella nota diffusa. "Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno".

"In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all'esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti".