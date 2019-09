Stefano Sensi commenta così l'1-0 all'Udinese arrivato grazie al suo gol: "Sono contento per il gol naturalmente, l'importante era vincere contro una squadra tosta - dice a Dazn -. Dobbiamo essere un po' più cattivi e più cinici sotto porta. I miei compagni, la squadra ed il pubblico insieme al mister mi danno la carica giusta. Dobbiamo lavorare ancora tanto e fare più gol. Siamo contenti per il primo posto, da domani pensiamo già alla prossima e dobbiamo lavorare per tutti".